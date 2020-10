Tokijski maraton prihodnje leto šele po OI

Tokio, 9. oktobra - Tokijski maraton bo prihodnje leto prišel na vrsto šele po prestavljenih poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v japonski prestolnici od 23. julija do 8. avgusta. Maraton v Tokiu so letos marca izpeljali, a so zaradi pojava novega koronavirusa število prijav omejili na 200 elitnih tekačev.