Mladina o povratku v leto 2020 (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Grega Repovž v komentarju Nazaj v 2020 piše, da besedilo Iniciative za koalicijo ustavnega loka in knjižica političnih zahtev protestne ljudske skupščine petkovih protestov nagovarjata sodobno družbo, stiske in probleme ter ne delita. Kažeta, da je mogoče imeti drugačno politiko, brez napadov in delitev ter nas vračata nazaj v leto 2020, meni.