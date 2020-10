Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 363 okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v četrtek potrdili v Sloveniji. Pisale so tudi o dodatnih ukrepih za zajezitev širjenja novega virusa in o besedah premierja Janeza Janše, da bo cena za ustavitev širjenja odvisna od tega, če bodo ljudje spoštovali ukrepe.