V Italiji povsod obvezne zaščitne maske, testi obvezni za potnike iz še štirih držav

Rim, 8. oktobra - V Italiji so danes začeli veljati ostrejši ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Zaščitne maske so obvezne na prostem, za kršitev pa je zagrožena kazen od 400 do tisoč evrov. Hkrati so razširili seznam držav, za državljane katerih bo poslej obvezen test na okužbo z novim koronavirusom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.