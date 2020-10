Na Češkem prvič več kot 5000 novih primerov koronavirusa

Praga, 8. oktobra - Na Češkem so v sredo drugi dan zapored zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom, in sicer 5335, je danes sporočilo češko ministrstvo za zdravje. Tako so prvič od začetka epidemije covida-19 potrdili več kot 5000 primerov v enem dnevu. O rekordnem številu okužb poročajo tudi iz Poljske in Slovaške.