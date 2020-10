Trgovci prvi teden po popolni sprostitvi le malenkost prilagodili cene dizla in 95-oktanskega bencina

Ljubljana, 8. oktobra - Trgovci so v prvem tednu po popolni storitvi cen pogonskih goriv le malenkost prilagodili cene dizla in 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj hitrih cest in avtocest. Cene spreminjajo usklajeno po servisih po državi, ne glede na njihovo lokacijo ali velikost kraja. Dizel se je v povprečju minimalno podražil, bencin pocenil.