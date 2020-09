Cene vseh pogonskih goriv sproščene

Ljubljana, 1. oktobra - Z iztekom veljavnosti uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je veljala do konca septembra, so od danes v državi sproščene cene vseh pogonskih goriv, tudi 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, ki ju je doslej regulirala vlada. Trgovci bodo sedaj lahko sami določali cene, ki jih bo mogoče spremljati na portalu goriva.si.