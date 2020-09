Ob liberalizaciji cen vseh naftnih derivatov pričakovanja večje konkurence med ponudniki

pripravila Janja Zalar

Ljubljana, 24. septembra - Vlada je nekaj dni pred iztekom uredbe, s katero je regulirala ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj avtocest in hitrih cest, ugotovila, da teh cen ni več treba regulirati. Medtem ko trgovci poudarjajo, da bo sprostitev cen, do katere bo prišlo z oktobrom, prinesla več konkurence, nekateri opozarjajo, da bo to vodilo v rast cen.