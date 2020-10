Slovenec v kombiju prevažal 30 nezakonitih migrantov

Novo mesto, 8. oktobra - Šentjernejski policisti so med varovanjem državne meje v sredo nekaj pred 7. uro v Dolenjem Vrhpolju ustavili kombi s slovenskimi registrskimi oznakami. Pri pregledu vozila so ugotovili, da je 42-letni državljan Slovenije prevažal 30 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Voznika so pridržali in mu zasegli kombi.