Na FSF o vplivu koronakrize na filmsko in televizijsko produkcijo

Ljubljana, 7. oktobra - Strokovni program 23. Festivala slovenskega filma (FSF) je danes odprl vprašanje o vplivu koronakrize na filmsko in televizijsko produkcijo. Sodelujoči so se strinjali, da covid-19 resda otežuje snemanje, vendar to ob siceršnjih strukturnih težavah ni najhujši problem. Kot večjega so izpostavili odnos države do področja in njegovo financiranje.