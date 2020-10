V skladu z izrednim stanjem sveta bo poseben tudi 23. FSF

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 4. oktobra - Letošnji 23. Festival slovenskega filma, ki bo potekal med 6. in 11. oktobrom, bo poseben. Izjemoma bo gostoval v Ljubljani, bo hibriden in brez čisto novega igranega celovečernega filma iz nacionalnega programa v tekmovalnem programu. Si bo pa zaenkrat vsaj po do 120 gledalcev tekmovalne filme lahko ogledalo v kinu, svoje pa bo prispeval še splet.