Slovenski evroposlanci po objavi širitvenega svežnja o pomenu evropske perspektive za Zahodni Balkan

Ljubljana, 6. oktobra - Slovenski evroposlanci so po današnji objavi poročil Evropske komisije o napredku držav Zahodnega Balkana in Turčije na poti v EU v odzivih za STA izpostavljali pomen evropske perspektive in skrbi Evropske unije za države v regiji. Več jih je tudi pozdravilo gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan.