Bruselj bo predstavil širitveni sveženj

Bruselj, 6. oktobra - Evropska komisija bo danes razgrnila širitveni sveženj, ki bo vključeval poročila o napredku posameznih držav na poti v EU ter gospodarski in naložbeni načrt v podporo regiji Zahodnega Balkana. To bo prvi sveženj po sprejetju nove širitvene metodologije, ki naj bi zagotovila bolj političen, dinamičen, verodostojen in predvidljiv proces.