Bruselj z gospodarskim in naložbenim načrtom za Zahodni Balkan

Bruselj, 6. oktobra - Evropska komisija je danes predstavila gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan, ki predvideva do devet milijard evrov podpore regiji v obdobju 2021-2027 in možnost spodbuditve do 20 milijard evrov naložb. Te naložbe lahko predstavljajo kar 30 odstotkov BDP celotne regije, je izpostavil komisar za širitev Oliver Varhelyi.