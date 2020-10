O predlogu združevanja agencij se koalicija še usklajuje

Ljubljana, 6. oktobra - Na pobudo NSi je danes v prostorih DZ potekalo koalicijsko usklajevanje o predlogu zakona o agenciji za trg in potrošnike in o agenciji za finančne trge, ki predvideva združitev osmih ključnih regulatorjev pod omenjeni agenciji. Kot so za STA pojasnili v NSi, so izpostavili zlasti vprašanje usklajenosti takšnega ukrepa z evropskim pravnim redom.