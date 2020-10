Tudi Bratuškova kritična do načrtovanega združevanja regulatorjev

Ljubljana, 3. oktobra - Do načrtovane združitve ključnih regulatorjev v dve agenciji je kritična tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. Po njenem je združevanje namenjeno povečevanju moči predsednika vlade in stranke SDS ter razgradnji neodvisnih institucij. Stranki SMC in DeSUS je pozvala, da odigrata vlogo branika demokracije in ne pomagata graditi avtokratskega sistema.