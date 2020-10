Regulatorske agencije kritične do predvidene združitve

pripravil Jure Bernard

Ljubljana, 5. oktobra - Regulatorji so kritični do predloga zakona, po katerem bi jih združili v dve agenciji, katerih vodstvi bi imenovala vlada. Med drugim opozarjajo na nujnost zagotovitve neodvisnega delovanja, kar zahtevajo tudi evropske direktive. Agenciji za civilno letalstvo in za železniški promet poudarjata tudi, da njune naloge niso povezane z delovanjem trga.