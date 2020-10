V BiH porast umrlih za covidom-19

Sarajevo, 6. oktobra - V Bosni in Hercegovini je v zadnjem dnevu koronavirusni bolezni 19 podleglo 15 ljudi, kar je porast v primerjavi s ponedeljkom, ko so potrdili devet smrti. Iz države poročajo še o 261 novih okužbah z novim koronavirusom. V Srbiji so medtem potrdili 120 novih okužb, v Črni gori in Severni Makedoniji pa po 225.