Praga, 6. oktobra - Na Češkem so danes začeli v šolah in vrtcih deliti zaščitne maske. Gre za preventivni ukrep, saj se po ocenah ministra za zdravje Romana Prymule dnevno z novim koronavirusom okuži okoli 400 šolarjev, potrdili pa so že skoraj 1700 okužb pri učiteljih.