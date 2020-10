Na Finskem rekordno dnevno število okužb s koronavirusom

Helsinki, 6. oktobra - Na Finskem so danes potrdili 227 okužb z novim koronavirusom, kar je rekordno dnevno število okužb od izbruha epidemije. Skupno so doslej potrdili 10.929 okužb, umrlo je 346 bolnikov s covidom-19, kažejo podatki Finskega nacionalnega inštituta za zdravje in družbeni razvoj.