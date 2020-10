Iz opešane tradicionalne dolgotrajne oskrbe po mnenju Inštituta Antona Trstenjaka nujen prehod v sodoben sistem

Ljubljana, 6. oktobra - Slovenija, ki v dolgotrajni oskrbi 25 let zaostaja za razvitimi evropskimi državami, mora preiti iz opešane tradicionalne oskrbe v sodoben sistem, menijo na Inštitutu Antona Trstenjaka. Pripravljeni zakon po njihovi oceni daje upanje za to, potrebno znanje pa posreduje tudi knjiga Jožeta Ramovša Integrirana dolgotrajna oskrba, so povedali danes.