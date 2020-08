Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi danes v javno razpravo

Ljubljana, 21. avgusta - Ministra za zdravje Tomaž Gantar in za delo Janez Cigler Kralj bosta danes predstavila dolgo pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ob njem pa še predlog zakona o nalezljivih boleznih. Oba predloga bodo z današnjim dnem posredovali v javno razpravo, so sporočili z ministrstva za zdravje.