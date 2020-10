Minuli teden potrjenih 1186 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 6. oktobra - V minulem tednu so v Sloveniji potrdili kar 1186 okužb z novim koronavirusom, kar je nov tedenski rekord in 266 primerov več, kot so jih odkrili teden pred tem. Še naprej raste tudi število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, ki je preseglo stotico, pa tudi bolnikov na intenzivni terapiji in umrlih.