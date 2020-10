Dragić še vedno čuti bolečine v stopalu

Orlando, 5. oktobra - Slovenski košarkarski as Goran Dragić je dejal, da še vedno čuti bolečine v stopalu. Zavoljo tega ni nastopil na zadnjih dveh tekmah finala severnoameriške lige NBA med njegovim Miamijem proti Los Angelesu, razkril pa je tudi, da poškodba ni nova in je nastala že v tekmah končnice proti Milwaukeeju in Bostonu.