Miami v tretji tekmi finala končnice NBA proti Los Angelesu dokazal, da še ni za odpis

Orlando, 5. oktobra - Košarkarji Miami Heat so v tretji tekmi finala končnice člige NBA premagali Los Angeles Lakers s 115:104 in zmanjšali zaostanek za nasprotnikom na 1:2. Slovenski košarkar Goran Dragić zaradi poškodbe stopala tudi tokrat ni nastopil za Miami, ki je tokrat vodil od začetka tekme do konca.