Jimmy Butler: Pridobili smo dva dni. Morda Gorana in Bama še vidimo v finalu

Orlando, 5. oktobra - Mnogi so jih po poškodbah Gorana Dragića in Bama Adebaya že odpisali, vendar je Miami Heat a tretji tekmi finala lige NBA dokazal, da je šport nepredvidljiv in da lahko tudi en sam posameznik naredi veliko razliko. Tokrat je vloga zvezdnika pripadla Jimmyju Butlerju, ki je dosegel šele tretji trojni dvojček v finalih z vsaj 40 doseženimi točkami.