V BiH 143 novih okužb z novim koronavirusom, v Severni Makedoniji 83 in Srbiji 51

Sarajevo/Beograd/Skopje, 5. oktobra - V BiH so v zadnjih 24 urah potrdili skupno 143 novih okužb z novim koronavirusom. Samo v Federaciji BiH so opravili 606 testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 91 novih okužb, umrlo je devet bolnikov s covidom-19. V Republiki srbski so potrdili 52 novih okužb. V Severni Makedoniji so potrdili 83 novih okužb, v Srbiji 51.