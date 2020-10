V Pegazovem domu v Rogaški Slatini porast števila okuženih

Rogaška Slatina, 5. oktobra - V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so konec tedna potrdili še tri okužbe z novim koronavirusom. Okužbe so se pojavile pri stanovalcih, ki so bili pred tem na dveh testiranjih negativni, kar kaže na to, da se virus nepredvidljivo pokaže z zamikom. V domu je tako okuženih 28 stanovalcev in šest zaposlenih.