V CUDV Črna na Koroškem in Pegazovem domu v Rogaški Slatini porast števila okuženih

Črna na Koroškem/Rogaška Slatina, 28. septembra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je danes število okuženih z novim koronavirusom poraslo na 45 uporabnikov in 16 zaposlenih, je za STA povedala direktorica centra Dalja Pečovnik. V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini je okuženih 25 stanovalcev in šest zaposlenih, en stanovalec je konec tedna umrl.