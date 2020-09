V Pegazovem domu v Rogaški Slatini še dve novi okužbi

Rogaška Slatina, 22. septembra - V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so v ponedeljek okužbo z novim koronavirusom zabeležili še pri enem stanovalcu in eni zaposleni osebi. Tako je v domu okuženih 19 stanovalcev in šest zaposlenih, je danes za STA povedala direktorica doma Kristina Kampuš.