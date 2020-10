Steinmeier ob 30-letnici enotnosti ponosen na svobodno in demokratično državo

Berlin, 3. oktobra - Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je na današnji osrednji slovesnosti ob dnevu nemške enotnosti v Potsdamu izpostavil, da so lahko ponosni na to, kako "svobodna in demokratična država" je postala Nemčija po združitvi pred 30 leti. Po njegovih besedah je to uspeh, ki ga ne more izničiti niti epidemija novega koronavirusa.