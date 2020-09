Dolga pot do ene Nemčije

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 30. septembra - Več kot 40 let so Nemci živeli ločeni v dveh državah, ki sta nastali po porazu v drugi svetovni vojni. V teh letih so se med državama vzpostavile številne ločnice - družbene, gospodarske in politične. Na koncu pa je zmagala težnja po ponovni združitvi naroda v eno državo, ki je bila rojena 3. oktobra 1990.