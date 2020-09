Uspešna zgodba treh desetletij enotne Nemčije, a z nekaj lepotnimi napakami

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 30. septembra - Nemci že 30 let živijo v eni državi, kljub temu pa niso vsi enakega mnenja glede enotnosti države in naroda. Združevanje tako po treh desetletjih še ni končano, a združitev Nemčije vseeno velja za zgodbo o uspehu, ki se je zdela še nekaj let pred združitvijo nekaj nemogočega.