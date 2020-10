Učitelji in vzgojitelji so ključni motor vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 3. oktobra - V sindikatu Sviz ob prihajajočem dnevu učiteljev opozarjajo na težak položaj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju zaradi covida-19. V zavodu za šolstvo izpostavljajo, da bi se morali v državi zavedati, da je so učitelji in vzgojitelji ključni motor vzgoje in izobraževanja, brez katerih še tako dobri nameni, zamisli in rešitve ne morejo vzkliti.