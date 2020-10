Na odborih DZ ob kritikah Kustečeve tudi pomisleki glede vladnega komuniciranja o ukrepih za zajezitev covida-19

Ljubljana, 1. oktobra - Odbora DZ za zdravstvo in izobraževanje sta danes na zahtevo SAB obravnavala kršitev odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask s strani šolske ministrice Simone Kustec. A večji del razprave so predvsem v opozicijskih vrstah izkoristili za kritiko vladnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in njenega komuniciranja z javnostjo.