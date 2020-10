Sviz opozarja na neživljenjske ukrepe in preobremenjenost pedagoškega kadra

Ljubljana, 2. oktobra - Sindikat Sviz je danes pred svetovnim dnevom učiteljev ponovno opozoril na najbolj pereče in s covidom-19 povezane težave zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Poučevanje je ob ukrepih neživljenjsko, učitelji in vzgojitelji so vse bolj obremenjeni, enako tehnično osebje, so poudarili in ministrico Simono Kustec pozvali k takojšnjemu dialogu.