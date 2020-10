Koritnik: Pri sodelovanju države in nevladnih organizacij številne dobre izkušnje

Ljubljana, 1. oktobra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na današnji seji sveta za nevladne organizacije dejal, da imamo v Sloveniji številne dobre izkušnje pri sodelovanju države in nevladnih organizacij. Pri tem je med drugim izpostavil sprejetje zakona o nevladnih organizacijah ter strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.