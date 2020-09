Po Koritnikovih besedah je vloga njegovega ministrstva tudi pri oblikovanju okvira za dialog

Ljubljana, 25. septembra - Tokratni 27. dnevi slovenske uprave, ki so v četrtek in danes potekali preko spleta, so se osredotočili na delovanje javnega sektorja po epidemiji. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je menil, da vloga ministrstva ni le interventno reševanje države in lokalne samouprave v času zdravstvene krize, ampak tudi pri oblikovanju okvira za dialog.