Grčija in Turčija s posebno telefonsko linijo o vzhodnem Sredozemlju

Bruselj, 1. oktobra - Grčija in Turčija sta danes vzpostavili vojaško vročo linijo, da bi se izognili nenamernim spopadom v vzhodnem Sredozemlju, so danes sporočili iz zveze Nato. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je pozdravil ta preboj v sporu med državama zaradi energetskih virov in meja.