Turčija in Grčija napovedali pogovore o vzhodnem Sredozemlju

Ankara, 22. septembra - Turčija in Grčija sta dosegli dogovor o začetku oziroma obnovi leta 2016 prekinjenih pogovorov o sporni pomorski meji med državama v vzhodnem Sredozemlju, so danes najprej sporočili iz Ankare, kasneje pa so to potrdili tudi v Atenah. Predhodni pogovori naj bi stekli že v kratkem v Istanbulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.