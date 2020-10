Janša pričakuje na vrhu EU enotno solidarnost z Grčijo in Ciprom ter Belorusi

Bruselj, 1. oktobra - Premier Janez Janša je ob prihodu na dvodnevni vrh EU v Bruslju izrazil pričakovanje, da bodo voditelji sposobni popolnoma enotno izraziti solidarnost z Grčijo in Ciprom ter z državljani Belorusije. Pričakuje tudi enotnost pri redefiniciji politike do Kitajske s ciljem bolj povezanega, odločnega in učinkovitega delovanja Evrope.