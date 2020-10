Poljakom se ob rekordnem številu okužb obetajo strožje omejitve

Varšava, 1. oktobra - Na Poljskem spričo rekordnega števila okužb z novim koronavirusom - v minulem dnevu so jih našteli kar 1967, 30 bolnikov je umrlo - v več regijah zaostrujejo ukrepe za zajezitev epidemije. Najbolj skrb zbujajoča je situacija na jugu države, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 285 primerov, pa tudi na območju Varšave in na Pomorjanskem na zahodu.