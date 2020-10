Nacionalni laboratorij pozimi z do 3000 testi na koronavirus dnevno

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 2. oktobra - Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano (NLZOH) so v sredo opravili 1666 od 2899 testov na okužbo z novim koronavirusom. Svoje kapacitete povečujejo, da ne bi prišlo do zastojev pri izvedbi testiranja. Do zime bi jih lahko povečali na 3000 testov na dan, je v pogovoru za STA povedala direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik.