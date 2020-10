V sredo okužbe v 72 občinah, največ v Ljubljani in Kamniku

Ljubljana, 1. oktobra - V torek so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 72 občinah, največ znova v Ljubljani (20). V Kamniku so odkrili 11 primerov, v Mariboru in Domžalah pa po sedem. Najvišji delež trenutno okuženih je še vedno v občini Črni na Koroškem (1,219 odstotka), sledijo pa ji Log-Dragomer (0,493 odstotka), Mežica (0,421 odstotka) in Pivka (0,389 odstotka).