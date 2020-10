Vodilni srbski epidemiolog potrdil več smrti zaradi covida-19

Beograd, 1. oktobra - Član kriznega štaba srbske vlade za boj proti novemu koronavirusu, epidemiolog Predrag Kon je priznal, da je bilo od marca do začetka junija število mrtvih zaradi covida-19 v Beogradu okoli trikrat večje, kot je sporočila vlada. To je pripisal informacijskemu sistemu, ki ga prvič uporabljajo in ki ni bil dovolj natančen.