V Domu Danice Vogrinec v tednu dni zaznali le tri nove okužbe

Maribor, 1. oktobra - V zadnjem tednu dni so v mariborskem Domu Danice Vogrinec opravili skupno 340 testiranj na okužbo covid-19 ter pri tem potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih in eno novo okužbo pri zaposlenih. Po ocenah direktorja Marka Slaviča je to nov dokaz, da so v tem domu za starostnike uspeli zajeziti širjenje tega virusa.