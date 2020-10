Na Hrvaškem 234 novih okužb z novim koronavirusom

Zagreb, 1. oktobra - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5322 testih potrdili 213 okužb z novim koronavirusom, s covidom-19 pa so umrli štirje bolniki, je danes potrdil tamkajšnji nacionalni štab civilne zaščite. Dnevno število na novo okuženih je bilo v minulih 24 urah najvišje od začetka tedna. V štirih dneh so na Hrvaškem potrdili skupno 627 novih okužb.