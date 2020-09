V BiH oblasti zaprle migrantski center v Bihaću

Sarajevo, 30. septembra - Policija Bosne in Hercegovine je danes zaprla migrantski center Bira v središču Bihaća. Večino migrantov so premestili v center v kraju Lipa, ki je od Bihaća oddaljen približno 20 kilometrov. Oblasti Unsko-sanskega kantona so sporočile, da je premestitev potekala brez težav. Nekateri so se odpravili proti meji s Hrvaško.