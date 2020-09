Upravno sodišče znova zadržalo predčasno razrešitev in imenovanje treh nadzornikov RTVS

Ljubljana, 30. septembra - Upravno sodišče je začasno zadržalo sklep vlade, s katerim je sredi aprila zamenjala nadzornike Radiotelevizije Slovenija (RTVS), so za STA potrdili na RTVS. Nadzorniki so zato današnjo sejo prekinili. Torej se je ponovil scenarij izpred dveh mesecev, med nadzornike RTVS pa se vračajo Petra Majer, Matjaž Medved in Irena Ostrouška.