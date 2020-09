Sprejet poslovni in finančni načrt štipendijskega sklada

Ljubljana, 30. septembra - Vlada je danes sprejela letošnji poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS. V tem letu so načrtovani celotni prihodki sklada v višini 72,84 milijona evrov, in sicer za programe 67,96 milijona evrov, za delovanje sklada pa 4,88 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.